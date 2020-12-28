Россия и Финляндия подвели итоги сотрудничества в 2020 году

В понедельник Владимир Путин созвонился с президентом Финляндии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств обсудили итоги двустороннего сотрудничества в уходящем году.

В ходе беседы собеседники подчеркнули уровень добрососедства и конструктивного партнёрства. Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия в торгово-экономической области и координацию в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, обсуждались актуальные международные вопросы, включая отношения России и ЕС. Президенты также обменялись поздравлениями и тёплыми пожеланиями по случаю новогодних праздников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"