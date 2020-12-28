При взрыве на заводе под Липецком пострадали два человека

ЧП произошло в цехе по производству рапсового масла

На заводе "Либойл" в поселке Сенцово Липецкой области произошел взрыв, в результате которого два человека получили травмы, пишет "Российская газета" со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Уточняется, что ЧП произошло в цехе по производству рапсового масла. Причиной хлопка называют нарушение технологического процесса. Пары экстракта эфиров и рапсового масла воспламенились, очаги возгорания были зафиксированы на площади около 200 квадратных метров.

Кровля здания оказалась разрушена, в цехе ректификации возникло задымление. Информации о состоянии пострадавших в настоящий момент нет. Как уточнили в МЧС, распространение огня на соседние здания удалось предотвратить.

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