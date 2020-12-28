Депутат МГД Метлина: Во время праздников мошенники становятся более активными

Парламентарий призвала пенсионеров сохранять бдительность во время праздников

В преддверии новогодних праздников в Москве повысилась активность мошенников, которые обманывают пенсионеров, обещая им обработку вентиляции от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина.

"Способов обмануть пожилых людей очень много: им постоянно предлагают "волшебные" лекарства и устройства, продают ненужные услуги и приборы, которые якобы защитят их от всех бед. В период пандемии москвичи преклонного возраста в еще большей опасности: пенсионеры находятся дома, на самоизоляции, а дети не могут их навещать из страха занести инфекцию, и поэтому не всегда есть возможность оградить своих близких от злоумышленников", - отметила парламентарий.

Она рассказала, что теперь злоумышленники начали предлагать пожилым людям обработать вентиляцию от COVID-19 и установить специальные фильтры, благодаря которым вирус, якобы, не сможет попасть в дом. Стоимость подобных услуг может доходить и до 60 тысяч рублей, а на деле непрошенные "специалисты" лишь брызгают антисептиком в вентиляционные каналы.

По словам Метлиной, современные мошенники хорошо ориентируются в новостях и используют самые актуальные сведения, чтобы попасть в квартиры и навязать ненужные услуги. Они используют для этого все методы социальной инженерии и играют на страхе за здоровье, жизнь людей.

"Доказать, что это мошенничество, довольно сложно, так как эти граждане оформляют все по закону - подписывают договор, оформляют платежные документы. Все как у обычных дезинфекторов, только по чудовищным ценам. Вернуть свои деньги, наказать преступников в таком случае очень непросто. Но это не отменяет того факта, что это циничный обман доверчивых, тревожащихся за здоровье пенсионеров", - подчеркнула депутат.

Она добавила, что пожилым людям ради собственной безопасности нужно продолжать соблюдать самоизоляцию и не открывать двери представителям незнакомых служб и сервисов, которые не заказывали. "Важно уберечься не только от мошенничества, но и от контактов со злоумышленниками, так как они проходят в день большое количество квартир и общаются с самыми разными людьми. Даже разговор с ними может быть опасен", - подытожила Метлина.

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