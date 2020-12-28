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Россиянина оштрафовали за фото Гитлера на акции "Бессмертный полк"

14:30
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Свою вину он не признал

Жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко приговорили к штрафу в 120 тысяч рублей за размещение фотографии с Адольфом Гитлером на онлайн-акции "Бессмертный полк".

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Покушение на реабилитацию нацизма", сообщили в Следственном комитете России.

По данным СКР, 6 мая 2020 года Бородаенко отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию Гитлера для трансляции в акции. Подразумевалось, что нацистсткий преступник будет идти в одном ряду с героями с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

Свою вину Бородаенко не признал, однако следователям удалось доказать его причастность к преступлению, изъяв у него компьютер.

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