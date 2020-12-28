Названа основная версия катастрофы судна в Баренцевом море

Судно зачерпнуло воды и пошло ко дну

К поискам моряков, потерпевших крушение в Баренцевом море, подключилось Минобороны. К месту ЧП направлен самолёт Ил-38 Северного флота. Рыболовецкое судно "Онега" затонуло этим утром недалеко от архипелага Новая Земля. На борту находились 19 человек. Пока удалось обнаружить и спасти двоих рыбаков.

Сигнал бедствия экстренные службы получили в полвосьмого утра. На судне сработал спасательный буй. Рыболовецкая шхуна "Онега" попала в шторм, перевернулась и пошла ко дну. Экипаж в буквальном смысле слова смыло в ледяную воду. Первыми на помощь пришли траулеры, которые работали поблизости. По словам первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александра Бахтина, основная версия крушения судна - опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовецкого трала. "Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и пошло ко дну", - сказал он агентству ТАСС.

По предварительным данным, двое спасённых - матрос и штурман. "Онега", по их словам, затонула очень быстро. Воспользоваться спасательными средствами никто не успел. Следователи возбудили уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Проверку по факту крушения проводит мурманская транспортная прокуратура. Оперативный штаб по расследованию обстоятельств трагедии создали в Росрыболовстве. Семьям пропавших моряков окажут помощь - такое поручение дал глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Прошу вице-премьера Викторию Абрамченко взять ситуацию под личный контроль, подключиться к работе служб, которые ведут поисково-спасательную операцию и оперативно обеспечить родственников погибших и пропавших моряков всю необходимую поддержку, как психологическую, так и материальную", - поручил Михаил Мишустин.

К месту крушения направлены сразу несколько судов. Работать приходится в сложных метеоусловиях: ураганный ветер, волны высотой в четыре метра. К поискам подключился самолёт Минобороны.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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