Более 400 британцев сбежали с карантина на швейцарском курорте

Местные власти считают, что туристы запутались в правилах самоизоляции

В Швейцарии более 400 туристов из Великобритании, ранее прибывшие на горнолыжный курорт Вербье, должны были отсидеть десять дней обязательного карантина, но не стали этого делать и сбежали. О ситуации рассказало издание Daily Telegraph.

Инцидент произошел утром 27 декабря. Туристы, отмечается в публикации, выехали, даже не позавтракав, и перестали выходить на связь. В итоге из 420 прибывших в Вербье британцев там осталось меньше дюжины человек.

Высказывались предположения, что местные власти не смогли обеспечить соблюдение туристами карантина, однако глава правительства кантона Вале Кристоф Дарбелле это опроверг. По его словам, во всем виноваты "дырявые границы", позволяющие людям путешествовать по Европе, не предъявляя документов. По данным Дарбелле, некоторые беглецы покинули Вербье на машинах и сейчас отбывают карантин у себя дома в Британии. Еще часть нарушителей могли прямо на лыжах добраться до Франции.

Директор турофиса Вербье Симон Виже в свою очередь заявил, что большинство британских туристов запутались в правилах и не знали, что они что-то нарушают. Штраф за срыв самоизоляции в Швейцарии может составлять до 10 000 швейцарских франков (828 560 рублей по курсу ЦБ).

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который ученые считают на 70% более заразным. В связи с этим швейцарские власти запретили прием авиарейсов из Соединенного Королевства. Всем британским туристам, въехавшим в страну с 14 декабря, было предписано в обязательном порядке самоизолироваться на десять дней.

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