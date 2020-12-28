ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 400 британцев сбежали с карантина на швейцарском курорте

15:26
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Местные власти считают, что туристы запутались в правилах самоизоляции

В Швейцарии более 400 туристов из Великобритании, ранее прибывшие на горнолыжный курорт Вербье, должны были отсидеть десять дней обязательного карантина, но не стали этого делать и сбежали. О ситуации рассказало издание Daily Telegraph.

Российским туристам разрешили не соблюдать новогодний комендантский час в Турции
Москва подготовилась к потоку туристов в новогодние праздники

Инцидент произошел утром 27 декабря. Туристы, отмечается в публикации, выехали, даже не позавтракав, и перестали выходить на связь. В итоге из 420 прибывших в Вербье британцев там осталось меньше дюжины человек.

Высказывались предположения, что местные власти не смогли обеспечить соблюдение туристами карантина, однако глава правительства кантона Вале Кристоф Дарбелле это опроверг. По его словам, во всем виноваты "дырявые границы", позволяющие людям путешествовать по Европе, не предъявляя документов. По данным Дарбелле, некоторые беглецы покинули Вербье на машинах и сейчас отбывают карантин у себя дома в Британии. Еще часть нарушителей могли прямо на лыжах добраться до Франции.

Директор турофиса Вербье Симон Виже в свою очередь заявил, что большинство британских туристов запутались в правилах и не знали, что они что-то нарушают. Штраф за срыв самоизоляции в Швейцарии может составлять до 10 000 швейцарских франков (828 560 рублей по курсу ЦБ).

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который ученые считают на 70% более заразным. В связи с этим швейцарские власти запретили прием авиарейсов из Соединенного Королевства. Всем британским туристам, въехавшим в страну с 14 декабря, было предписано в обязательном порядке самоизолироваться на десять дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Горнолыжный курорт Вербье на юге Швейцарии
Горнолыжный курорт Вербье на юге Швейцарии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.