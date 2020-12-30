Развод-2020: звездные пары, пережившие расставание в уходящем году

Наблюдатели полагают, что свою роль сыграл и коронавирус

Прошедший под знаком коронавируса и связанной с ним самоизоляции год стал серьезным испытанием не только для системы здравоохранения, но и для верности семейных пар. Показательно, что после летней отмены карантина число разводов резко выросло - не все супруги выдержали столь долгое вынужденное и тесное общение. Не обошла эта эпидемия стороной и звездные пары.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Причину расставания эта пара держит в секрете, который поклонники так и смогли разгадать. Брак певца Эмина Агаларова и модели Алены Гавриловой не продержался и двух лет, о решении развестись они сообщили в марте 2020 года. Оба супруга заявили, что решили сохранить дружеские отношения ради своей двухлетней дочери Афины. Эмин и Алена утверждают, что самоизоляция не сыграла роли в их отношениях - решение о разводе было принято еще до карантина.

Сергей Жигунов и Вера Новикова

Сергей Жигунов в очередной раз расстался со своей супругой. Актер уже уходил от Веры Новиковой 10 лет назад - когда воспылал страстью к Анастасии Заворотнюк. Но на сей раз все серьезно: артист даже опубликовал в соцсети фотографию свидетельства о расторжении брака. Жигунов ушел к журналистке Виктории Ворожбит полтора года назад, но официально разорвал отношения с бывшей женой только ближе к концу 2020-го. Если Вера Новикова первую измену мужа воспринимала как трагедию, то нынешний демарш экс-супруга назвала фарсом.

Илья Прусикин и Ира Смелая

Группе Little Big прочили успех на "Евровидении-2020". Однако конкурс из-за пандемии не состоялся, в коллективе - точнее, в его части - начался разброд и шатание. Участник группы Ильич и певица Tatarka опубликовали видеообращение, в котором объявили о своем разводе. Причиной такого решения супруги назвали взаимные претензии, которые "набрали критическую массу".

Тимати и Анастасия Решетова

Второй брак рэпера Тимати оказался столь же недолговечным, как и предыдущий - с моделью Аленой Шишковой. Сценарий любовной истории повторился с моделью Анастасией Решетовой: они с Тимати сыграли свадьбу, родили сына - и сразу разошлись.

Пелагея и Иван Телегин

Певица начала встречаться с хоккеистом в 2016 году, но долгое время пара свои отношения не афишировала. Такую же скрытность Пелагея и Иван Телегин проявили, когда в их браке появились проблемы: поклонники были в шоке, узнав об их расставании в конце 2019 года. Однако вскоре и певица подтвердила информацию - супруги заявили, что две сильные личности не смогли ужиться друг с другом. Официально пару развели только в начале декабря 2020-го.

Кристина Асмус и Гарик Харламов

Слухи о расставании звездной пары появлялись в прессе не раз, однако артисты с негодованием их опровергали. Особенно активно заговорили о близком разводе после появления Кристины Асмус в чрезмерно откровенных, по мнению поклонников, сценах в фильме "Текст". Гарик Харламов, как мог, отбивал нападки на супругу. Однако все кончилось тем, что Кристина официально объявила в соцсетях о разводе. При этом актриса заверила, что проблемы в семье начались еще до выхода скандального фильма, а решение о расставании было принято больше года назад.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

Поклонники певицы заподозрили неладное, когда Дмитрий Исхаков покинул пост гендиректора ООО "Полина Гагарина". Вскоре подозрения подтвердились: Дмитрий сообщил, что не живет с супругой, они разводятся. О расставании было объявлено в мае 2020-го, однако официальный развод был зарегистрирован в ноябре. Бывшие супруги вместе растят сына Полины от первого брака Андрея и общую дочь Мию.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Фанаты влога "Прилучные будни" никак не ожидали, что картина семейной идиллии, которую рисовала Агата Муцениеце, вмиг разрушится. В один прекрасный день актриса рассказала о громкой ссоре и обвинила Павла Прилучного в рукоприкладстве. Супруг на обвинения не отреагировал, однако вскоре появились сообщения о готовящемся разводе пары. Позже стало известно, что Павел встречается с актрисой Мирославой Карпович. А Агата запустила на YouTube шоу "Честный развод" и воспитывает детей - Тимофея и Мию.

Приведенный список далеко не полный. Официально развелись в уходящем году Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина, Ирэна Понарошку и Александр Лист. Не все благополучно и в Голливуде. 34-летняя Меган Фокс после 10 лет брака ушла от 46-летнего Брайана Грина. А звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон всего 12 дней терпела голливудского продюсера Джона Питерса. 74-летний за это время успел оплатить долги 53-летней красотки и признать себя "старым дураком". Но это уже совсем другая история.

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