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МВД напомнило о соблюдении масочно-перчаточного режима в новогодние праздники

15:07
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Полицейские будут отлавливать нарушителей

Все меры по соблюдению масочного перчаточного режима в стране будут работать и в новогодние праздники.
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МВД не будет принимать дополнительных мер за нарушение санитарных правил, но призывает россиян соблюдать уже существующие.

"Я не думаю, что какие-то дополнительные меры потребуются. Мы живем в этих условиях уже с весны, дополнительных мер не будет. Хотел призвать граждан быть более социально ответственными, так как сотрудники полиции не будут проходить мимо ", - сообщили ТАСС в министерстве внутренних дел.

Масочный режим в Москве введен с 12 мая 2020 года. В столице регулярно проводятся рейды по соблюдению перчаточно-масочного режима в общественных местах и транспорте, в том числе в метро.

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