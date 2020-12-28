Все регионы России сделали 31 декабря выходным

Последней рекомендации президента последовала Северная Осетия

Северная Осетия последней из российских регионов официально объявила 31 декабря выходным днем, передает РИА "Новости".

Прежде аналогичное решение приняли в Краснодарском крае и Чеченской Республике.

Сделать 31 декабря выходным ранее предложил лидер фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов. Президент Владимир Путин поддержал инициативу, подчеркнув при этом, что окончательное решение остается за властями на местах, так как утвердить 31 декабря выходным днем для всей страны не позволяют федеральные законы.

Вместе с тем еще осенью премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 31 декабря 2021-го будет нерабочим за счет переноса с 3 января. Этот день выпадает на воскресенье.

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