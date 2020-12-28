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Россияне выбрали героев уходящего года

15:44
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

А заодно и антигероев

Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян (55%) выбрало героями 2020 года врачей и медицинских работников. Об этом пишет РИА "Новости".

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На втором месте в рейтинге оказались сотрудники МЧС (31%), на третьем - ученые-вирусологи, занимающиеся разработкой вакцины от COVID-19 (22%). 20% получили военнослужащие в горячих точках, 16% - учителя, 15% - волонтеры и соцработники.

Главными антигероями россияне выбрали повышающих цены на лекарства спекулянтов. Кроме того, в топ антирейтинга попали распространяющие панику граждане, строящие карьеру за счет вируса политики и COVID-диссиденты.

Описывая настоящих героев 2020 года, респонденты в первую очередь отмечали такие качества, как честность, порядочность и справедливость.

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