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В результате перестрелки в Грозном погибли три человека

15:36
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Вооруженный боевик напал на полицейских

В центре Грозного вооруженный автоматическим оружием боевик напал на сотрудников правоохранительных органов. Двое из них погибли, нападавший был ликвидирован. Об этом сообщили источники ТАСС и РИА "Новости".

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В настоящее время место происшествия оцеплено, там работает полиция. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Источник "Интерфакса" утверждает, что нападавших было двое. СМИ пишут, что второй злоумышленник ранен.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила крупный теракт и нападение на полицейских в Махачкале. В ходе спецоперации сотрудники службы задержали четверых человек - участников запрещенной в России группировки "Исламское государство".

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