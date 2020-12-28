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Берлин осудил давление США на "Северный поток-2"

15:30
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Решение о строительстве должны принимать участники проекта

Решение о строительстве газопровода "Северный поток-2" должны принимать участвующие в проекте компании, а никак не администрация Соединенных Штатов. МИД Германии выступил против давления, которое оказывает в этом вопросе Вашингтон на Берлин.
США не смогли остановить "Северный поток-2"

"Уже с некоторых пор США оказывают давление на германские компании и Германию. Но это ничего не меняет в том, что это проект участвующих компаний… Решение о том, какие строительные мероприятия там проводить или нет - за участвующими компаниями", - заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Ранее глава германского внешнеполитического ведомства Хайко Маас подчеркнул, что правительство ФРГ, невзирая на смену руководства в Вашингтоне, не намерено менять свою позицию по проекту строительства "Северного потока - 2". 23 декабря стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует ввести новый пакет санкций в отношении проекта газопровода, передает ТАСС.

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