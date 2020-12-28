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"Вкус оливье недоступен": Сергей Жигунов подхватил ковид

15:38
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Актер встретит Новый год в больнице

Заслуженный артист России Сергей Жигунов заболел коронавирусом.
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Сейчас 57-летний актер находится в ковидном госпитале в Ялте. Жигунов затруднился описать свое самочувствие, передает РИА Новости.

"Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть", - написал он в своем Instagram.

Сергей Жигунов известен российскому зрителю по ролям в фильмах и сериалах "Гардемарины, вперед!", "Сердца трех", "Подземелье ведьм", "Моя прекрасная няня", "Принцесса на бобах".

Ранее стало известно, что коронавирус подхватили актриса Алиса Фрейндлих и кинорежиссер Борис Грачевский.

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