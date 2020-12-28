Депутат МГД Козлов: Акция "Бумеранг добра" делает общество добрее

Детей из многодетных семей под Новый год порадуют подарками

Депутаты "Единой России" запустили в ТиНАО благотворительную акцию для помощи многодетным семьям. Депутат Мосгордумы Александр Козлов принял в ней участие и рассказал о принципе работы акции.

"Принцип "бумеранга добра" лег в основу одноименной акции-эстафеты, которую 15 декабря запустили муниципальные депутаты ТиНАО. Неделю назад в Троицке местные единороссы отправились в гимназию имени Пушкова, чтобы осуществить новогодние мечты детей из многодетных семей. Богдан из 1Б получил конструктор, Вадим из 4А - набор для выжигания, а Настя из 7Б - новый телефон. Троицкие единороссы передали эстафету своим коллегам: сначала в Щербинку, затем в Московский и другие поселения", - объяснил парламентарий.

Он отметил, что на сегодняшний день в акции уже приняли участие заслуженная артистка России Жанна Эппле и артист театра и кино Анатолий Журавлев. Козлов рассказал, что 22 декабря "бумеранг" добра долетел до многодетной семьи Осипенко.

По словам парламентария, мама Ольга одна воспитывает шестерых детей, старшему из которых 15 лет, а младшему всего 1,5 года. В рамках благотворительной акции детям подарили игрушки и сладости.

"Семья попала в трудную ситуацию. Мама одна справляется. Как тут не помочь? Конечно, "Единая Россия" откликнулась на мечту детей. Чем больше воплощаем искренних пожеланий, тем добрее, внимательнее друг к другу становится общество. И это важнее именно для нас, взрослых. А дети учатся на наших поступках", - резюмировал депутат.

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