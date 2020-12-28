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Неделю лечилась дома: новые данные о госпитализации Алисы Фрейндлих

16:01
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Актриса сейчас получает все необходимые лекарства

Появились новые данные о госпитализированной с коронавирусом народной артистке СССР Алисе Фрейндлих. Выяснилось, что перед отправкой в больницу она неделю лечилась дома "с очень небольшим поражением легких".

"Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением", - сообщили РИА Новости в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Соколова ФМБА России. Там добавили, что актриса в рамках таргетной терапии получает все необходимые лекарства.

Ранее сообщалось, что народную артистку СССР доставили в клиническую больницу № 122 имени Соколова в Санкт-Петербурге.

На счету Фрейндлих множество ролей в театре и кино, но больше всего она известна россиянам по лентам "Служебный роман" и "Жестокий романс".

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