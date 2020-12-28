В правительстве назвали сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

Свою роль должна сыграть вакцинация

Естественный иммунитет к коронавирусу приобрело достаточное количество россиян, переболевших COVID-19. Свою роль сыграет и вакцинация – так что улучшения эпидемиологической ситуации в России можно ожидать к весне, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

"Если после Нового года вакцинация будет еще активнее продвигаться, то, конечно, будем получать положительные результаты по эпидемиологической ситуации", — сказала вице-премьер агентству РИА Новости. Голикова напомнила, что в декабре уже началась вакцинация отдельных групп населения.

Ранее вице-премьер сообщала, что в 77 российских регионах коэффициент распространения коронавируса составляет меньше единицы. Голикова пришла к выводу, что ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась.

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