Голикова: более 80% прироста смертей в России связаны с COVID-19

Для стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки разработана специальная дорожная карта

Как отметила вице-премьер Голикова, более 80 процентов прироста общей смертности в стране с начала пандемии приходится на ковид и его последствия. В борьбе с инфекцией особая роль отводится вакцинации. Для этого используются уже два отечественных препарата, эффективность и безопасность которых подтверждена клиническими исследованиями. В понедельник в Москве и области открылась запись на прививку для новых категорий граждан, включая пожилых людей.

Немного стесняясь повышенного внимания журналистов, Сергей Иванович под маской скрывает улыбку. Это видно по глазам. Эмоции переполняют - наконец-то дождался старта вакцинации для старшего возраста. Отличный подарок на недавний 70-летний юбилей. Очередь на прививку от коронавируса занял одним из первых.

Никаких сомнений, а нужна ли вообще вакцинация, не возникало. Готов спорить и со всеми скептиками. Аргументов "за" действительно много. Эффективность отечественного препарата "Спутник V" доказана клиническими испытаниями - выше 90%. Хоть вакцина и двухкомпонентная, у некоторых добровольцев существенно укрепляется иммунитет уже после первого укола. Столичная прививочная кампания идёт в 70 пунктах - развёрнуты они на базе городских поликлиник. Запись открыта на две недели вперёд.

"Мы всегда знали, что пациенты старшего возраста наиболее подвержены риску того, чтобы заразиться, наиболее подвержены серьёзным осложнениям. Поэтому и медицинские работники, и сами пациенты довольны тем, что запись на вакцинацию стала доступна для пожилых пациентов", - сообщил главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников.

С понедельника вакцинация в столице доступна для работников ЖКХ, общественного питания, спорта, органов правопорядка и волонтёров. Продолжается масштабная кампания и по всей стране. В очереди на прививку те, кто больше всего контактирует с людьми и каждый день подвергает себя риску.

За здоровьем пациентов, сделавших прививку, пристально следят сами медики. Те ведут электронный дневник самочувствия, где указывают любые - даже самые незначительные - изменения.

В российских регионах Минобороны открывает новые госпитали для пациентов с диагнозом Ковид-19. Неоценимая помощь для местных врачей и медработников. Вместе с военными врачами в города отправляются аппараты ИВЛ и весь необходимый запас лекарств. В Симферополе уже принимают первых пациентов.

Непростой для системы здравоохранения 2020-й позволил властям как минимум извлечь серьёзные уроки. Об этом в понедельник заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Для стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки разработана специальная дорожная карта. В ближайшем будущем увеличат производство отечественных препаратов от коронавируса.

"С учётом сегодняшнего дня мы выпустим в гражданский оборот более миллиона доз вакцины, которая будет доступна в декабре и доступна будет в январе. Это в 2,1 раза больше, чем мы предполагали, когда запускали масштабную вакцинацию", - отметила Голикова.

Праздновать победу на коронавирусом пока рано. Как и выбрасывать маски с перчатками. Об этом не устают напоминать медики и власти. Новогоднюю ночь лучше провести дома - в семейном кругу.

"Скоро Новый год. Вы знаете прекрасно о тех ограничительных мерах, которые сопровождают нашу жизнь. Главный санитарный врач страны подписала и выпустила методические рекомендации о том, какие ограничительные меры должны соблюдаться в новогодние праздники. И я бы ещё раз просила вас на это обратить самое пристальное внимание! Хотя бы только потому что у наших уважаемых докторов, медработников, работников скорой медицинской помощи, санитарных врачей тоже должны быть свои праздники. Данные показывают, что ситуация по показателям смертности в ноябре и декабре несколько хуже. Мы это связывали с осенне-зимним периодом, когда распространение усиливается, соединяясь с другими заболеваемостями. Смертность за январь-ноябрь увеличится на 13,8%. Более 81% прироста общей смертности приходится на ковид и последствия заболевания ковидом", - сообщила Голикова.

Согласно опросу одного из порталов по поиску работы, в эту новогоднюю ночь более трети россиян загадают одно и то же желание. Чтобы вирус поскорее отступил.

Александра Сергомасова, Полина Кастрицкая, Егор Миронов, Юлия Олейник. "ТВ Центр".

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