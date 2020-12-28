Чем грозит космонавтам утечка воздуха с МКС

Потери кислорода придется возмещать

На Международной космической станции снова зафиксирована утечка воздуха, впервые обнаруженная в прошлом году. Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил на Землю, что замечено падение давления в промежуточной камере нашего модуля "Звезда". В октябре там была найдена трещина, которую удалось заклеить скотчем и наложить специальную заплатку. Но теперь выяснилось, что отсек продолжает стравливать воздух, и давление в нем падает довольно быстро. Чем это грозит космонавтам и самой станции?

О том, что в российском модуле "Звезда" продолжается утечка воздуха, на Землю сообщили космонавты. На МКС сейчас находятся семь человек. Россиян - двое. В ночь на воскресенье космонавт Сергей Рыжиков загерметизировал промежуточную камеру. Она предназначена для обеспечения перехода между служебным модулем "Звезда" и кораблями "Союз" или "Прогресс", пристыкованными к кормовому агрегату. В понедельник датчики в камере показали, что за 18 часов давление в ней понизилось с 730 до 620 миллиметров ртутного столба.

"Последствия могут быть только одного плана: если утечка будет увеличиваться или ее не удастся ликвидировать, то потери воздуха придется возмещать. Если утечка будет совсем большая и возместить не удастся, предположим, то, возможно, этот модуль придется законсервировать. Вот и все. Ничего критичного быть здесь не может", - рассказал Андрей Ионин.

Утечку воздуха космонавты пытаются устранить более полугода. Впервые она была обнаружена в августе. На МКС уже подходят к концу резервы газов для восстановления рабочего давления воздушной атмосферы. Однако в Роскосмосе неоднократно подчеркивали: опасности для экипажа и работы станции нет. В октябре трещину длиной 4,5 сантиметра заклеивали термостойким скотчем. Затем сделали заплатку из резины и фольги. Возможная причина появления трещины -внешнее воздействие. Например, микрометеорит или фрагмент космического мусора. Утечки воздуха на станциях - ситуация штатная. Сложность в том, что обнаружить их причину не так просто.

"Роскосмос" готов в феврале выслать на МКС дополнительный объём кислорода и ремонтный комплект. Груз может быть доставлен как нашим кораблем "Прогресс" с Байконура, так и американскими грузовыми аппаратами.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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