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Путин направил соболезнования семьям погибших моряков

16:29
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Президент передал слова поддержки пострадавшим

Президент России выразил соболезнования семьям погибших в крушении траулера "Онега" моряков. Владимир Путин передал пострадавшим в результате аварии в Баренцевом море слова поддержки.
Судно "Онега" с рыбаками на борту затонуло в Баренцевом море

"С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. Она адресована губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

Утром 28 декабря траулер "Онега" перевернулся в Баренцевом море. Из 19 членов экипажа удалось спасти лишь двоих. Причиной аварии, по предварительным данным, стало обледенение судна.

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