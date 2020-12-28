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Москва объявила персона нон грата военного атташе посольства Болгарии

16:50
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Это ответ на высылку российских дипломатов Софией

МИД России вручил ноту послу Болгарии Атанасу Крыстину. Помощник военного атташе при болгарском посольстве объявлен персона нон грата. Митко Борисов должен покинуть территорию России в течение 72 часов.
Болгария выслала подозреваемого в шпионаже российского дипломата

"28 декабря посол Болгарии Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве подполковника Митко Борисова", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В российском МИДе подчеркнули, что это ответ на ничем не обоснованные действия Софии. В декабре власти Болгарии выслали из страны военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при российском посольстве, обвинив дипломата в шпионаже.

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