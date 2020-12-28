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Полина Гагарина развелась с Дмитрием Исхаковым

16:55
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Они были женаты с 2014 года

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков теперь официально разведены. Расторжение брака оформил мировой суд района Печатники, пишет eg.ru.

Этим летом стало известно, что известная артистка разводится с фотографом Дмитрием Исхаковым. Они были женаты с 2014 года. В 2017 году у супругов родилась дочь Мия, ей три года и сейчас она живёт с мамой.

Ранее Дмитрий Исхаков признался, что развод с певицей дался ему тяжело.

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