Полина Гагарина развелась с Дмитрием Исхаковым

Они были женаты с 2014 года

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков теперь официально разведены. Расторжение брака оформил мировой суд района Печатники, пишет eg.ru.

Этим летом стало известно, что известная артистка разводится с фотографом Дмитрием Исхаковым. Они были женаты с 2014 года. В 2017 году у супругов родилась дочь Мия, ей три года и сейчас она живёт с мамой.

Ранее Дмитрий Исхаков признался, что развод с певицей дался ему тяжело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"