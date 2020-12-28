Названа сумма, достаточная для решения проблемы бедности в России

Около 80% россиян, живущих за чертой бедности - семьи с детьми

Чуть более 700 миллиардов рублей полностью решат проблему бедности в России, заявила Татьяна Голикова. По данным вице-премьера, около 80% россиян с доходами ниже прожиточного минимума – это семьи с детьми.

"Объем недостающих ресурсов для того, чтобы выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается в чуть более 700 миллиардов рублей", - сказала Голикова в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума, по данным Росстата, увеличилась во II квартале 2020 года на 1,3 миллиона и составила 19,9 миллиона человек. Показатель вырос как по сравнению со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020-го и достиг 13,5%.

Голикова подчеркнула, что в правительстве понимают, как справиться с этой проблемой. Принимаются решения, которые позволят российским семьям выйти из бедности, заключила вице-премьер.

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