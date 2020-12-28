Путин обсудил с Си Цзиньпином кооперацию в разработке вакцин от COVID-19

Отмечена эффективность совместных усилий Москвы и Пекина

Сотрудничество Москвы и Пекина в разработке и производстве вакцин от коронавируса доказало свою эффективность. Борьбу с COVID-19, а также сотрудничество в области энергетики обсудили в телефоном разговоре президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

"С удовлетворением отмечены эффективные совместные усилия профильных ведомств двух стран по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Указано на важность кооперации при разработке и производстве вакцин", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны подтвердили настрой на углубление взаимодействия по всем направлениям, включая реализацию крупных проектов в энергетике. В пресс-службе Кремля напомнили, что в 2021 году исполняется 20 лет со времени подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

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