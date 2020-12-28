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Гинцбург назвал сроки отмены коронавирусных ограничений

18:30
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Необходимое условие – вакцинация 70% населения

Отменить введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в России можно будет, скорее всего, к ноябрю 2021 года. Необходимое условие для этого – вакцинация 70% населения страны, пояснил Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
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"Как мы с вами провакцинируем 70% населения... с этого момента можно, соответственно, нам уже жить в условиях, в которых будут отсутствовать те эпидемиологические ограничения, которые в настоящее время на нас накладывает эпидситуация. Я надеюсь, что такое время у нас в стране наступит где-то к ноябрю следующего года", - сказал Гинцбург эфире телеканала "Россия 24".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ожидает улучшения ситуации с COVID-19 в России к весне. Она отметила, что достаточное число россиян уже переболели коронавирусом и приобрели естественный иммунитет. Важную роль в изменении обстановки сыграет вакцинация.

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