Россиянам посоветовали запастись лекарствами к новогодней ночи

Аптечка должна быть под рукой

Россиянам посоветовали в новогоднюю ночь держать под рукой аптечку. Главный риск для отмечающих наступление Нового года – это переедание. Так что ферменты для пищеварения вполне могут пригодиться – как, впрочем, и антигистаминные препараты, на случай аллергии, пояснил заместитель главврача станции скорой помощи имени Пучкова Георгий Введенский.

Врач отметил, что такие препараты необходимы, так как организм не всегда может справиться с большими объемами пищи. Кроме того, по словам Введенского, нелишними будут и средства для оказания первой помощи при травмах. На всякий случай надо запастись обеззараживающими препаратами, повязками и бинтами, приводит рекомендации медика агентство "Москва".

Чтобы избежать интоксикации и не страдать от головной боли, врачи советуют держать под рукой сорбенты. Помогут также аспирин и прочие разжижающие кровь препараты – они снизят нагрузку на печень.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"