"Британский" штамм коронавируса проникает в новые страны

Число новых случаев COVID-19 растет слишком быстро

В мире количество новых случаев коронавируса приблизилось к 81 миллиону. Скончались свыше миллиона 700 тысяч. На первом месте по всем показателям остаются США. Новая вспышка в Китае - власти Пекина закрыли на карантин район с населением около миллиона человек. А в Европе всё большее беспокойство вызывает новый так называемый британский штамм инфекции.

Пекинская окраина Шуньи экстренно закрывается на карантин. Санитарные посты во дворах, дезинфекторы в защитных костюмах на улицах. Все из-за нескольких жителей, у которых выявили COVID-19. Казалось бы, меры излишне суровые. Но в Пекине считают по-другому.

Китай избегает любого риска нового распространения инфекции. В стране продолжается массовое тестирование. Уже объявлено о начале вакцинации. А накануне власти решили прекратить авиасообщение с Великобританией, где обнаружили новый, более заразный штамм COVID-19.

Ситуация на острове и правда серьезная. Загруженность больниц уже приближается к худшим показателям первой волны эпидемии. В Лондоне - снова закрытом на строгий локдаун - службы скорой помощи едва успевают реагировать на вызовы.

Новая мутация вируса зафиксирована также в Южной Корее, Португалии, Швейцарии, Норвегии. Страны вновь вынуждены закрываться. В третий раз за год на карантин уходит Израиль.

Теперь в стране запрещено отходить от домов дальше чем на километр. Исключение только для школьников - им можно посещать занятия. При условии, что часть детей будут учиться онлайн.

Закрылись для иностранцев Япония и Саудовская Аравия. Чехия объявляет комендантский час и закрывает все, кроме продовольственных магазинов и аптек. В режим национального карантина возвращается Польша. До 17 января в стране не будут работать торговые центры, кафе и рестораны. А в Новый год людям и вовсе запретят выходить на улицу.

ВОЗ такие меры поддерживает. Отмечая: число новых случаев COVID продолжает расти слишком быстро. На сегодняшний день в мире более 80 миллионов заболевших.

"Сложно поверить, что еще год назад мир не знал о КОВИД-19. Мы должны наконец усвоить урок пандемии. Мир до сих пор плохо подготовлен ко встрече с вирусом, даже несмотря на многочисленные предупреждения научного сообщества", - сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Антирейтинг лидеров по числу заболевших по-прежнему возглавляют США, Индия и Бразилия. В Америке за минувшие сутки выявлено более 123 тысяч новых случаев Ковид-19. Однако празднование Нового года в стране отменять не собираются. Правда, наблюдать за церемонией на Таймс Сквер в Нью-Йорке смогут только те, кого пригласили - в основном, врачи, медсестры и работники продуктовых магазинов. Остальные увидят её по телевизору.

Уже две недели в США идет вакцинация препаратом, разработанным Pfizer и BioNTech. Им же прививают медиков и соцработников в Европе. Первые дозы препарата уже доставлены в больницы Италии, Франции, Испании и Германии. Однако массовая вакцинация начнется не раньше весны 2021-го года. До этих пор Европе еще, вероятно, придется вернуться на карантин.

Екатерина Выскребенцева, Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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