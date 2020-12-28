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Завершена укладка "Северного потока - 2" на немецком участке

22:25
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Ранее в ФРГ заявили, что не изменят своего отношения к газовому проекту

В понедельник завершилась прокладка трубопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в исключительной экономической зоне Германии. Работы на этом участке начались в начале декабря вопреки угрозам США ввести новые санкции против участников проекта, передает "ТВ Центр".
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И сегодня МИД ФРГ заявил, что страна не изменит своего отношения к "Северному потоку", несмотря на давление извне. Глава дипведомства Хайко Маас отметил, что, уступив протекционистской политике Вашингтона, Европа потеряет суверенитет. А потому Германия будет поддерживать "Северный поток" и при новом американском президенте.

Укладка трубы была приостановлена в декабре прошлого года под давлением из-за океана и возобновилась только 12 месяцев спустя. После завершения работ на немецком шельфе строители переместятся на территорию Дании. Там прокладка газопровода продолжится уже в январе.

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