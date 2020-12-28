Постпреды ЕС одобрили временное применение соглашения по Brexit

На каких условиях острова расстанутся с континентом, и какие формальные этапы осталось пройти?

Великобритания и Евросоюз приступили к официальному оформлению документов о разводе. В понедельник комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил временный порядок применения договорённостей о выходе Соединённого королевства. Подробный документ о построении будущих отношений был окончательно согласован на прошлой неделе. Временный режим его применения будет действовать первые два месяца нового года. Этот срок отведён на ратификацию соглашения всеми участниками.

Цель сегодняшней встречи послов 27 стран-участниц ЕС в Брюсселе - проанализировать и одобрить итоги переговоров по "Брекзиту" между руководством Евросоюза и Великобританией. Ещё предстоит голосование в Совете ЕС и в парламенте королевства. Затем британский премьер поставит свою подпись на документе. И сделать всё надо в авральном режиме - до 1 января 21 года. Но и эта дата не станет днём окончательного развода. До 28 февраля будет действовать период временного соглашения. И лишь в марте Европарламент намерен ратифицировать договор.

"Я могу назвать это соглашение сбалансированным и рациональным: европейцы смогли защитить свои основные интересы, в частности, внутренний рынок и рыболовство, а Соединённое Королевство обрело правовую автономию. Каждые четыре года мы будем проводить оценку этого договора. Стоит учитывать, что содружество впервые заключило соглашение о свободной торговле в обстановке разногласий, а не согласия. И уложиться пришлось всего в 10 месяцев", - отметил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Соглашения достичь удалось в прошлый четверг. Документ насчитывает около двух тысяч страниц и при его составлении явно не обошлось без уступок каждой из сторон. Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны. Но смогли договориться о свободной торговле без тарифов и квот, неограниченном доступе к территории, воздушному и морскому пространству друг друга, а также сбалансированном доступе к морским ресурсам. Именно сфера рыболовства была камнем преткновения на переговорах.

"Одна из причин, почему потребовалось так много времени, чтобы достичь соглашения, заключается в том, что мы хотели получить лучшие условия для нашего рыболовного сектора. Мы вели переговоры вплоть до полудня Сочельника, чтобы добиться того, чтобы ЕС сократил переходный период с 14 лет до пяти с половиной. Кроме того, мы смогли добиться для себя увеличения, а для остальных европейцев - сокращения квот на вылов в следующем году и в дальнейшем будущем", - сообщил министр юстиции Великобритании Майкл Гоув.

Кстати, подобные соглашения о квотах Евросоюз ранее уже заключил с Исландией и Норвегией. Проект договора Лондона и Брюсселя также подразумевает возвращение визового режима и введение полноценного контроля на границах между ЕС и Великобританией. Однако Лондон продолжит участие в целом ряде программ Евросоюза до 2027-го года. За выход из ЕС британцы проголосовали на референдуме 23 июня 2016-го. Меньше чем через неделю в рамках саммита в Брюсселе состоялся символический спуск флага Великобритании перед зданием Европейской комиссии в Страсбурге.

Переговоры об условиях развода стартовали 19 июня 2017-го. Изначально они были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались и стоили политической карьеры сразу двум британским премьер-министрам. И вот в ночь на 1 февраля 2020 года Соединённое королевство покинуло ЕС. Правда, с 11-месячным переходным периодом, в который уложиться в итоге так и не удалось. Но Великобритания всё же избежала худшего сценария - остаться совсем без соглашения с Европой.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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