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Постпреды ЕС одобрили временное применение соглашения по Brexit

22:43
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

На каких условиях острова расстанутся с континентом, и какие формальные этапы осталось пройти?

Великобритания и Евросоюз приступили к официальному оформлению документов о разводе. В понедельник комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил временный порядок применения договорённостей о выходе Соединённого королевства. Подробный документ о построении будущих отношений был окончательно согласован на прошлой неделе. Временный режим его применения будет действовать первые два месяца нового года. Этот срок отведён на ратификацию соглашения всеми участниками.
Британия и ЕС достигли соглашения по торговой сделке

Цель сегодняшней встречи послов 27 стран-участниц ЕС в Брюсселе - проанализировать и одобрить итоги переговоров по "Брекзиту" между руководством Евросоюза и Великобританией. Ещё предстоит голосование в Совете ЕС и в парламенте королевства. Затем британский премьер поставит свою подпись на документе. И сделать всё надо в авральном режиме - до 1 января 21 года. Но и эта дата не станет днём окончательного развода. До 28 февраля будет действовать период временного соглашения. И лишь в марте Европарламент намерен ратифицировать договор.

"Я могу назвать это соглашение сбалансированным и рациональным: европейцы смогли защитить свои основные интересы, в частности, внутренний рынок и рыболовство, а Соединённое Королевство обрело правовую автономию. Каждые четыре года мы будем проводить оценку этого договора. Стоит учитывать, что содружество впервые заключило соглашение о свободной торговле в обстановке разногласий, а не согласия. И уложиться пришлось всего в 10 месяцев", - отметил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.  

Соглашения достичь удалось в прошлый четверг. Документ насчитывает около двух тысяч страниц и при его составлении явно не обошлось без уступок каждой из сторон. Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны. Но смогли договориться о свободной торговле без тарифов и квот, неограниченном доступе к территории, воздушному и морскому пространству друг друга, а также сбалансированном доступе к морским ресурсам. Именно сфера рыболовства была камнем преткновения на переговорах.

"Одна из причин, почему потребовалось так много времени, чтобы достичь соглашения, заключается в том, что мы хотели получить лучшие условия для нашего рыболовного сектора. Мы вели переговоры вплоть до полудня Сочельника, чтобы добиться того, чтобы ЕС сократил переходный период с 14 лет до пяти с половиной. Кроме того, мы смогли добиться для себя увеличения, а для остальных европейцев - сокращения квот на вылов в следующем году и в дальнейшем будущем", - сообщил министр юстиции Великобритании Майкл Гоув.

Кстати, подобные соглашения о квотах Евросоюз ранее уже заключил с Исландией и Норвегией. Проект договора Лондона и Брюсселя также подразумевает возвращение визового режима и введение полноценного контроля на границах между ЕС и Великобританией. Однако Лондон продолжит участие в целом ряде программ Евросоюза до 2027-го года. За выход из ЕС британцы проголосовали на референдуме 23 июня 2016-го. Меньше чем через неделю в рамках саммита в Брюсселе состоялся символический спуск флага Великобритании перед зданием Европейской комиссии в Страсбурге.

Переговоры об условиях развода стартовали 19 июня 2017-го. Изначально они были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались и стоили политической карьеры сразу двум британским премьер-министрам. И вот в ночь на 1 февраля 2020 года Соединённое королевство покинуло ЕС. Правда, с 11-месячным переходным периодом, в который уложиться в итоге так и не удалось. Но Великобритания всё же избежала худшего сценария - остаться совсем без соглашения с Европой.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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