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Комендантский час для подростков ввели власти Ленинградской области

19:33
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Несовершеннолетним нельзя гулять без сопровождения взрослых

Подросткам в Ленинградской области во время новогодних каникул придется соблюдать комендантский час. С 30 декабря по 10 января несовершеннолетним нельзя появляться в общественных местах без сопровождения взрослых, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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"Несовершеннолетним детям нельзя будет без родителей находиться с 21.00 до 06.00 на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах", - говорится в сообщении.

Ранее правительство области приняло постановление "О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции". Распоряжение о комендантском часе подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в рамках этого документа, передает РИА Новости.

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