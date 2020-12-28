Меркель призналась, что все еще мечтает о путешествии по России

Канцлер Германии хочет проехать по Транссибирской магистрали

Ангела Меркель не утратила способности мечтать. Канцлер Германии по-прежнему хочет проехать через всю Россию по Транссибирской магистрали. Это было написано в разделе "Моя мечта" на официальной странице Меркель в Facebook, которую закрыли в 2019 году. Но мечта, как выяснилось, никуда не делась.

Предполагается, что Ангела Меркель после выборов в бундестаг в 2021 году оставит пост канцлера Германии. Так что журналисты все чаще задают ей вопрос о планах на будущее.

"Мечта проехать по Транссибирской магистрали через Россию или проехать через Скалистые горы в США все еще остается, но пока ничего не запланировано", - заявила Меркель в интервью изданию "DB-Mobil".

Канцлер также рассказала, как она намерена использовать оставшееся время на посту главы правительства ФРГ. По словам Меркель, надо вкладывать больше сил в цифровизацию, форсировать использование водородной энергии, "озеленение" экономики.

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