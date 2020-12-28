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Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины "Спутник V"

20:45
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Эксперты изучают препарат

Венгерские эксперты изучают российскую вакцину от коронавируса. Они должны принять решение об использовании препарата в стране. 6 тысяч доз российской вакцины уже доставлены в Венгрию, сообщил  глава МИД республики Петер Сийярто.
Венгрия начала испытания вакцины "Спутник V"

"Сотрудничество между Россией и Венгрией продолжится на основе нашей договоренности. Только что в Венгрию прибыли 6 тысяч доз российской вакцины", - написал министр на своей странице в Facebook.

Первые образцы российской вакцины "Спутник V" были доставлены в Венгрию для проведения исследований в ноябре. Планы поставок российского препарата обсуждались на состоявшемся 27 ноября в Будапеште заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

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