Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины "Спутник V"

Эксперты изучают препарат

Венгерские эксперты изучают российскую вакцину от коронавируса. Они должны принять решение об использовании препарата в стране. 6 тысяч доз российской вакцины уже доставлены в Венгрию, сообщил глава МИД республики Петер Сийярто.

"Сотрудничество между Россией и Венгрией продолжится на основе нашей договоренности. Только что в Венгрию прибыли 6 тысяч доз российской вакцины", - написал министр на своей странице в Facebook.

Первые образцы российской вакцины "Спутник V" были доставлены в Венгрию для проведения исследований в ноябре. Планы поставок российского препарата обсуждались на состоявшемся 27 ноября в Будапеште заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

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