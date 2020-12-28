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В мире за сутки выявлено более 441 тысячи случаев COVID-19

21:14
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Общее число заразившихся коронавирусом превысило 79,67 миллиона

Число заразившихся коронавирусом в мире за минувшие сутки увеличилось более чем на 441 тысячу, превысив 79,67 миллиона человек. Умерли от связанных с COVID-19 заболеваний за время пандемии более 1,76 миллиона. Последние данные по распространению коронавирусной инфекции опубликовала Всемирная организация здравоохранения.
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По данным ВОЗ на 18:56 мск 28 декабря, за время с начала пандемии в мире заразились 79 673 754 человек. За минувшие сутки скончались 6 807 пациентов с коронавирусом, общее число жертв достигло 1 761 381.

Больше всего заразившихся по-прежнему в США, где выявлено 18 827 300 случаев заболевания. На втором месте Индия с показателем в 10 207 871 заразившихся. В Бразилии зарегистрировано 7 465 806 пациентов с диагнозом COVID-19.

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