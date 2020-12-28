Развлекательные заведения в столице в новогоднюю ночь закроются в 23:00

Гулять по улицам Москвы не запрещается

Москвичи и гости столицы смогут проводить уходящий 2020 год в ресторанах и кафе. А вот встретить Новый год в заведении уже не получится – 31 декабря они закроются в 23:00, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Рестораны как 31 декабря, так и во все другие дни пока работают в Москве до 23:00. Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер, но самое главное, чтобы она заканчивалась в 23:00", - заявил Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".

Ограничения на работу развлекательных заведений в Москве установлены распоряжением мэра столицы до 15 января. Однако прогулки по московским улицам в новогоднюю ночь разрешены. Правда, в этом году традиционных массовых празднеств – таких, к примеру, как фестиваль "Путешествие в Рождество" - не будет, отметил Немерюк.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"