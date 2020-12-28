Сотрудникам дома престарелых в Германии ввели пятикратную дозу вакцины

Серьезных побочных эффектов пока не зафиксировано

Пятикратную дозу вакцины от коронавируса получили по ошибке восемь сотрудников дома престарелых. Семь женщин и один мужчина в возрасте от 38 до 54 лет работают в пансионате в городе Штральзунде на северо-востоке Германии.

27 декабря в Европе стартовала вакцинация от коронавируса. На первом этапе каждая из стран Европейского союза сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения. Сотрудники немецкого пансионата были привиты в приоритетном порядке.

Вакцинированным служащим сразу сообщили об ошибке. Как сообщает издание The Local со ссылкой на местные власти, серьезных побочных эффектов у пострадавших не обнаружено. Четверых сотрудников отправили домой. Еще у четверых проявились легкие симптомы, похожие на грипп, их госпитализировали.

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