ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киевлянина подвели под статью из-за шапки с серпом и молотом

22:30
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

19-летнему украинцу грозит до 5 лет заключения

Уголовное дело возбуждено во Львове в отношении 19-летнего жителя Киева. Вина молодого человека состоит в том, что он гулял по городу в шапке с серпом и молотом. Львовская полиция задержала киевлянина, обвинив в использовании коммунистической символики.
В Киеве заявили об окончательном разрыве с "русским миром"

"Во Львове следователи возбудили уголовное производство по факту использования коммунистической символики на одежде. За содеянное 19-летнему жителю Киева грозит до пяти лет лишения свободы. У него изъята шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде", - сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

Закон о "декоммунизации" действует на Украине  с 2015 года. Он запрещает пропаганду советской символики. Кроме того, существует список, составленный Институтом национальной памяти. В него входят 520 исторических личностей, чья деятельность, по мнению украинских властей, подпадает под действие этого закона – следовательно, их имена стираются из географических названий в Незалежной, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Молодой человек в шапке
Молодой человек в шапке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.