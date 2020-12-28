Киевлянина подвели под статью из-за шапки с серпом и молотом

19-летнему украинцу грозит до 5 лет заключения

Уголовное дело возбуждено во Львове в отношении 19-летнего жителя Киева. Вина молодого человека состоит в том, что он гулял по городу в шапке с серпом и молотом. Львовская полиция задержала киевлянина, обвинив в использовании коммунистической символики.

"Во Львове следователи возбудили уголовное производство по факту использования коммунистической символики на одежде. За содеянное 19-летнему жителю Киева грозит до пяти лет лишения свободы. У него изъята шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде", - сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

Закон о "декоммунизации" действует на Украине с 2015 года. Он запрещает пропаганду советской символики. Кроме того, существует список, составленный Институтом национальной памяти. В него входят 520 исторических личностей, чья деятельность, по мнению украинских властей, подпадает под действие этого закона – следовательно, их имена стираются из географических названий в Незалежной, напоминает РИА Новости.

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