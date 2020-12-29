Россиянам позволят выбирать вакцину от коронавируса

Это станет возможным уже в первом квартале 2021-го

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что жители страны получат выбор, какой вакциной от коронавируса привиться. Правда, такой выбор вряд ли станет доступен раньше февраля.

"Вторая вакцина в небольших партиях – порядка 30 тысяч – уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты Российской Федерации – в Тульской области, Ростовской области, в Москве. И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу субъектов РФ задействованы", - приводит слова Голиковой РИА "Новости".

Вице-премьеру задали уточняющий вопрос: означает ли сказанное ей возможность выбора вакцины. На это вице-премьер ответила, что этого, скорее всего, не произойдет в январе, но есть большая вероятность, что в "первом квартале именно так и будет".

Ранее Министерство здравоохранения зарегистрировало две отечественные вакцины от коронавируса. Это "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона", созданная в центре "Вектор" Роспотребнадзора. Еще один препарат готовит Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова (регистрация ожидается в феврале 2021-го). Генетическая вакцина "Урал" (разработка завода "Медсинтез") находится на доклиническом этапе исследований.

В понедельник глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости убедить россиян в важности вакцинации. По его словам, люди должны поверить, что прививка – это единственный способ остановить COVID-19. Врач призвал сограждан перестать надеяться, будто болезнь может пройти в легкой форме или вовсе обойти их стороной.

Вместе с тем томские ученые разработали газоанализатор, в ходе тестов показавший хорошие результаты. Точность прибора при выявлении пневмонии составила 97,98%, при диагностике новой коронавирусной инфекции - 92,95%. Постановка диагноза в среднем занимает не более пяти минут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"