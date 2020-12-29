Глава ВОЗ предупредил о новых испытаниях в 2021 году

Это связано с возможными мутациями COVID-19

В ходе брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мировое сообщество ожидают новые вызовы, связанные с возможным появлением новых разновидностей коронавирусной инфекции. В связи с этим, продолжил глава ВОЗ, необходимо уделить самое пристальное внимание изучению новых штаммов COVID-19, обнаруженных в Великобритании и ЮАР.

"Сейчас мы плотно работаем с учеными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также то, каким образом эти изменения сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание", - приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

Генеральный директор ВОЗ добавил, что все без исключения страны мира должны оперативно делиться с организацией эпидемиологической информацией и данными о геномной последовательности выявляемых новых штаммов COVID-19.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании этой зимой. По предварительным оценкам ученых, он более заразен по сравнению с другими разновидностями и сейчас становится доминирующим в Соединенном Королевстве. При этом новый штамм успел проникнуть в ряд европейских стран (в частности, в Данию), а также в ЮАР.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что те, кто переболел COVID-19 в первую волну, могут оказаться менее защищенными перед новым типом инфекции. Роспотребнадзор же подчеркнул, что российские вакцины успешно защищают от этой разновидности коронавируса. В России британский штамм пока не зарегистрирован.

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