ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава ВОЗ предупредил о новых испытаниях в 2021 году

07:27
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Это связано с возможными мутациями COVID-19

В ходе брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мировое сообщество ожидают новые вызовы, связанные с возможным появлением новых разновидностей коронавирусной инфекции. В связи с этим, продолжил глава ВОЗ, необходимо уделить самое пристальное внимание изучению новых штаммов COVID-19, обнаруженных в Великобритании и ЮАР.

Россиянам позволят выбирать вакцину от коронавируса
"Британский" штамм коронавируса проникает в новые страны

"Сейчас мы плотно работаем с учеными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также то, каким образом эти изменения сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание", - приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

Генеральный директор ВОЗ добавил, что все без исключения страны мира должны оперативно делиться с организацией эпидемиологической информацией и данными о геномной последовательности выявляемых новых штаммов COVID-19.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании этой зимой. По предварительным оценкам ученых, он более заразен по сравнению с другими разновидностями и сейчас становится доминирующим в Соединенном Королевстве. При этом новый штамм успел проникнуть в ряд европейских стран (в частности, в Данию), а также в ЮАР.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что те, кто переболел COVID-19 в первую волну, могут оказаться менее защищенными перед новым типом инфекции. Роспотребнадзор же подчеркнул, что российские вакцины успешно защищают от этой разновидности коронавируса. В России британский штамм пока не зарегистрирован.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Глава ВОЗ предупредил о новых испытаниях в 2021 году
Глава ВОЗ предупредил о новых испытаниях в 2021 году
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.