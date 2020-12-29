На бывшего схимонаха Сергия завели дело о склонении к самоубийству

Он был задержан для дачи показаний

Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) задержан правоохранительными органами для дачи показаний. В его отношении заведено дело по статье Уголовного кодекса о склонении к совершению самоубийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре начались в ночь на вторник. Собеседник агентства рассказал, что причиной задержания бывшего схимонаха стал размещенный на YouTube ролик, в котором Сергий призывает своих подвижников "умереть за Россию". Прежде Романов был дважды оштрафован за "возбуждение ненависти и вражды" и "распространение недостоверной общественно значимой информации".

В конце мая 2020 года Романов был запрещен в служении. Причиной стало нарушение запрета на чтение проповедей. Позже церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Романов был обязан покинуть женский монастырь, но продолжил совершать там богослужения. Митрополия охарактеризовала ситуацию как захват монастыря. В сентябре церковный суд отлучил схимонаха от церкви. Глава РПЦ утвердил это решение в октябре.

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