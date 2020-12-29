Названы самые востребованные в новогодние праздники профессии

Больше всего работы будет у продавцов, считают россияне

Как показал опрос сервиса "Работа.ру", на который ссылается ТАСС, самыми востребованными в новогодние праздники профессиями россияне считают продавцов и кассиров - за них свои голоса отдали более 42% опрошенных.

Курьеры расположились на втором месте с 36% голосов респондентов. На два процента меньше - у медработников. Кроме того, треть граждан предположили, что во время длинных выходных увеличится спрос на услуги водителей.

23% опрошенных предположили, что значительно вырастет популярность аниматоров. 15% назвали востребованной в праздники профессию парикмахера, 13% проголосовали за поваров, по 5% - за официантов и уборщиков.

Ранее россияне выбрали героев и антигероев 2020 года. В категорию первых попали врачи, сотрудники МЧС и ученые вирусологи, а также военнослужащие в горячих точках и учителя. К антигероям жители страны причислили повышающих цены на лекарства спекулянтов, паникеров и COVID-диссидентов.

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