ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы самые востребованные в новогодние праздники профессии

08:31
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Больше всего работы будет у продавцов, считают россияне

Как показал опрос сервиса "Работа.ру", на который ссылается ТАСС, самыми востребованными в новогодние праздники профессиями россияне считают продавцов и кассиров - за них свои голоса отдали более 42% опрошенных.

Россиянам посоветовали запастись лекарствами к новогодней ночи
МВД напомнило о соблюдении масочно-перчаточного режима в новогодние праздники

Курьеры расположились на втором месте с 36% голосов респондентов. На два процента меньше - у медработников. Кроме того, треть граждан предположили, что во время длинных выходных увеличится спрос на услуги водителей.

23% опрошенных предположили, что значительно вырастет популярность аниматоров. 15% назвали востребованной в праздники профессию парикмахера, 13% проголосовали за поваров, по 5% - за официантов и уборщиков.

Ранее россияне выбрали героев и антигероев 2020 года. В категорию первых попали врачи, сотрудники МЧС и ученые вирусологи, а также военнослужащие в горячих точках и учителя. К антигероям жители страны причислили повышающих цены на лекарства спекулянтов, паникеров и COVID-диссидентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дед Мороз
Дед Мороз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.