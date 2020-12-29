Российская военная полиция прибыла в город Айн-Исса на севере Сирии

Там организован совместный наблюдательный пост

На севере Сирии размещены дополнительные силы российской военной полиции. В городе Айн-Исса организован совместный с сирийскими военными наблюдательный пост. В последние месяцы боевики часто обстреливали этот район. С появлением российских военных обстановка стабилизировалась.

Окрестности небольшого и все еще неспокойного городка Айн-Исса. Взвод военной полиции устраивает здесь наблюдательный пост. Вооруженную оппозицию и сирийскую армию на этом участке разделяют всего 300 метров. И правительственные войска часто заявляли о том, что боевики нарушают перемирие. Только за два последних месяца таких случаев было более двух тысяч. С появлением российских военных ситуация резко изменилась.

"При посредничестве армии России удалось остановить эти нападения. Было достигнуто соглашение, согласно которому в районе Айн-Исса были созданы три наблюдательных поста, на которых совместно несут службу подразделения армий России и Сирии. Это позволило значительно стабилизировать обстановку в регионе", - говорит военнослужащий Иван.

Чаще других группировок договоренности нарушала так называемая Сирийская свободная армия - оппозиционная официальному Дамаску структура, действующая сейчас и в Ракке и в Идлибе. Ее отряды совсем рядом. И нередко они обстреливали не только армейские позиции, но и пригороды Айн-Иссы.

"Задача моего взвода - не допустить прорыва боевиков в сторону города Айн-Исса, а также следить за трассой М4. С приходом российских военных нам стало гораздо легче, ситуация наконец нормализовалась", - заявил командир взвода на наблюдательно посту Усам Ахмад.

Теперь за безопасностью следит совместный пост. Подразделение сирийских солдат усилено российской военной полицией. До передовой рукой подать. Именно это направление сегодня под пристальным наблюдением.

"За этот год ЦПВС проведена огромная работа. В первую очередь, это, конечно, связано с тем, что удалось добиться соблюдение требований меморандума о взаимопонимании. Самое главное - не допустить кровопролития, все остальные вопросы решаемы", - заявил представитель ЦПВС в Сирии Вячеслав Сытник.

Полицейские сегодня- гаранты безопасности для мирных жителей. И в Идлибской зоне и в Алеппо. А теперь еще в Ракке и Хасаке. Военные полицейские хорошо подготовлены. Для многих эта командировка не первая. Но их главная миссия все же миротворческая. Появление российского поста, если и не охладит полностью пыл конфликтующих, то, наверняка, сделает обстановку в округе намного спокойнее.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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