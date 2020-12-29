ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские миротворцы провели учения в Карабахе

08:14
  • вторник
  • 29 декабря 2020

В ходе занятий бойцы отработали меткость стрельбы и метание гранат

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели учения по боевой подготовке на полигонах "Степанакерт" и "Мардакертский".

В ходе занятий бойцы отработали меткость стрельбы, а также метание гранат. Всего в манёврах приняли участие более 200 человек и 20 единиц техники, передает "ТВ Центр". Дополнительная подготовка требуется также из-за особых погодных условий в районе. Из-за тумана в горах часто бывает плохая видимость.

А в Степанакерте  в канун Нового года наши военные отправились в местную школу, чтобы вручить детям подарки. Это рюкзаки с письменными принадлежностями, и, конечно, сладости. Вместе с праздничными наборами миротворцы передали детям открытки с новогодними пожеланиями и поздравлениями от российских юнармейцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Российские миротворцы
Российские миротворцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.