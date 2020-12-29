Российские миротворцы провели учения в Карабахе

В ходе занятий бойцы отработали меткость стрельбы и метание гранат

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе провели учения по боевой подготовке на полигонах "Степанакерт" и "Мардакертский".

В ходе занятий бойцы отработали меткость стрельбы, а также метание гранат. Всего в манёврах приняли участие более 200 человек и 20 единиц техники, передает "ТВ Центр". Дополнительная подготовка требуется также из-за особых погодных условий в районе. Из-за тумана в горах часто бывает плохая видимость.

А в Степанакерте в канун Нового года наши военные отправились в местную школу, чтобы вручить детям подарки. Это рюкзаки с письменными принадлежностями, и, конечно, сладости. Вместе с праздничными наборами миротворцы передали детям открытки с новогодними пожеланиями и поздравлениями от российских юнармейцев.

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