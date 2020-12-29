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Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет

08:09
  • вторник
  • 29 декабря 2020

В частности, в документе предусмотрены санкции против газопровода "Северный поток - 2"

Палата представителей Конгресса США смогла преодолеть вето Дональда Трампа на оборонный бюджет страны в 740 миллиардов долларов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В бюджете, кроме статей сугубо военного назначения, предусмотрены и санкции против газопровода "Северный поток - 2", который, по словам  американских политиков, несёт угрозу национальной безопасности Штатов, хотя понятно, что Вашингтон просто преследует свои коммерческие интересы, лоббируя поставки американского сжиженного газа в Европу.

МИД ФРГ накануне заявил, что страна не изменит своего отношения к "Северному потоку", несмотря на давление извне. Глава дипведомства Хайко Маас отметил, что, уступив протекционистской политике Вашингтона, Европа потеряет суверенитет.

На данный момент прокладка трубопровода по дну Балтийского моря в исключительной экономической зоне Германии завершена.

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