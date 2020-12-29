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В Аргентине стартовала вакцинация российским препаратом "Спутник V"

08:24
  • вторник
  • 29 декабря 2020

На данном этапе пройти иммунизацию смогут медики

Вакцинация от коронавируса стартовала сегодня в Аргентине. Российскую вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V" доставили в страну ещё на прошлой неделе и затем развозили по регионам.

Прививочные кабинеты открывают не только в медучреждениях, но и пустующих из-за пандемии конференц-залах. На данном этапе пройти иммунизацию смогут медики, затем сотрудники службы безопасности, люди старше 60 лет.

Заявки от граждан принимают на специальном сайте, спрос уже превысил предложение: только в провинции Буэнос-Айрес желающих привиться оказалось существенно больше 300 тысяч - именно столько доз сейчас есть на всю страну. Дополнительные партии прибудут из России в январе и феврале, передает "ТВ Центр".

Также "Спутник V" уже получила Венгрия. В ближайшие дни состоится первая поставка в Сербию.

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