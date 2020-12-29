Снос моста в Китае попал на видео

Строители разрушили мост всего за 10 секунд

В Китае строителям потребовалось всего десять секунд, чтобы снести автомобильный мост длиной в четверть километра.

Добиться такого результата удалось за счёт точной установки зарядов. Сначала привели в действие те, что были заложены на противоположных краях переправы, а затем - те, что были посередине.

Неподалеку от снесенной конструкции уже возведен новый мост, скоро его откроют. Он длиннее и имеет больше полос для движения, передает "ТВ Центр".

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