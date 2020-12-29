Жертвами пожара в жилом доме в Новосибирске стали трое детей

Также погиб один взрослый

В жилом деревянном доме Октябрьского района Новосибирска произошел пожар. Погибли четыре человека, приводит ТАСС сообщение регионального управления МЧС.

"При разборе сгоревших конструкций обнаружены четыре человека без признаков жизни, предположительно, трое из них - дети", - говорится в сообщении.

Открытое горение уже ликвидировано. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На место происшествия отправились психологи МЧС. В ликвидации ЧП участвовали 27 человек и восемь единиц техники.

На прошлой неделе в поселке Колчаново Волховского района Ленинградской области загорелась деревянная усадьба помещиков Пименовых-Шараповых 1840 года постройки. В здании расположен детский пульмонологический санаторий. Были эвакуированы 16 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

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