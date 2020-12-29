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Жертвами пожара в жилом доме в Новосибирске стали трое детей

08:34
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Также погиб один взрослый

В жилом деревянном доме Октябрьского района Новосибирска произошел пожар. Погибли четыре человека, приводит ТАСС сообщение регионального управления МЧС.

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"При разборе сгоревших конструкций обнаружены четыре человека без признаков жизни, предположительно, трое из них - дети", - говорится в сообщении.

Открытое горение уже ликвидировано. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На место происшествия отправились психологи МЧС. В ликвидации ЧП участвовали 27 человек и восемь единиц техники.

На прошлой неделе в поселке Колчаново Волховского района Ленинградской области загорелась деревянная усадьба помещиков Пименовых-Шараповых 1840 года постройки. В здании расположен детский пульмонологический санаторий. Были эвакуированы 16 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

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