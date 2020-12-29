Россиян предупредили о природных катаклизмах в 2021 году

С каждым годом их будет становиться больше

В уходящем 2020 году выросло число опасных природных явлений, в 2021 году их станет еще больше.

В качестве примера эксперты привели тундровые пожары в Якутии, ледяные дожди во Владивостоке, аномально теплую осень в Москве, весеннюю жару в Западной Сибири, засуху в Краснодарском крае и на Ставрополье, пишет газета "Известия".

По словам директора программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексея Кокорина за последние 20 лет тенденция к увеличению количества опасных метеорологических явлений только растет.

"Практически во всех этих опасных явлениях, за исключением цунами, прослеживается явная связь с глобальным потеплением, которое вызвано парниковым эффектом", - объяснил он.

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