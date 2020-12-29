"Я прикипел": Билан об отношениях с Петровой из "Пацанок"

Поклонники подозревают, что у артиста и девушки роман

Певец Дима Билан рассказал о своих отношениях со звездой пятого сезона шоу "Пацанки" Настей Петровой. Ранее поклонники музыканта заподозрили, что между ним и девушкой нечто большее, чем просто дружба.

Билан признался, что ему нравится проводить время с Настей и наблюдать за тем, как она меняется. При этом артист не дал четкого ответа на вопрос о том, можно ли считать их с Петровой парой.

"Честно сказать, я прикипел! Мне нравится, как она воспринимает эту жизнь, пройдя через такое количество испытаний, как она меняется. И как она становится интересной девушкой", - заявил Билан.

Сама Петрова тоже не смогла охарактеризовать, что происходит между ней и артистом. "Счастье любит тишину", - сказала девушка.

20-летняя Настя Петрова стала победительницей 5 сезона шоу "Пацанки", где и познакомилась с Димой Биланом. Девушка признается, что их близкое общение с музыкантом началось после окончания шоу и было связано с рабочими вопросами. Однако частые совместные фото в соцсетях певца и девушки натолкнули многих на мысль о романтических отношениях между ними.

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