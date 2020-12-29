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Для российских школьников создали специальную соцсеть

08:38
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Ее сделали на базе "ВКонтакте"

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о разработанной для школьников страны социальной сети на базе "ВКонтакте". Презентована новинка будет уже в следующем году.

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"Социальные сети - это отдельный сегмент "ВКонтакте", который уже тоже разработан и который позволит школьникам общаться на образовательные темы друг с другом, обсуждать разные вопросы. Мы в следующем году представим эту систему, проведем презентацию", - цитирует министра ТАСС.

Также Кравцов рассказал о планах разработать цифровые учебные материалы в помощь учителям, которые позволят им демонстрировать ту или иную тему на занятиях. Эти материалы, уточнил глава Минпросвещения, разбиты по тематическим блокам, дозированы и при этом соответствуют стандарту. 

Ранее Кравцов заявил, что московские школьники 6-11 классов могут вернуться к очному обучению после новогодних праздников. Это произойдет, если позволит эпидемиологическая обстановка в столице. "Определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая", - подчеркнул министр.

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