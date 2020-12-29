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Поиски экипажа затонувшего в Баренцевом море судна продолжаются вторые сутки

08:55
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Из Красноярска вылетел самолет Ан-74

Патрульный самолет Ан-74 присоединился к поискам пропавших в Баренцевом море рыбаков.
Названа основная версия катастрофы судна в Баренцевом море

Он вылетел рано утром 29 декабря из Красноярска. На борту патрульного самолета находится группа спасателей.

На данный момент в поиске 17 рыбаков принимают участие девять единиц техники, в том числе дальний противолодочный самолет Ил-38 Северного флота России, а также порядка 200 человек.  

Катастрофа произошла утром 28 декабря. По предварительным данным, обледеневшая рыболовецкая шхуна "Онега" попала в шторм, перевернулась и пошла ко дну. Экипаж, состоящий из 19 человек, смыло в воду. Двух человек удалось спасти, остальных сейчас ищут, однако, как отмечают спасатели, шансов найти их живыми практически нет.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин выразили соболезнования семьям погибших.

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