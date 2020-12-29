В Роскачестве выяснили, насколько безопасны крабовые палочки

Качество популярного продукта многие ставят под сомнение

Специалисты Роскачества повторно исследовали крабовые палочки семи торговых марок, произведенных в России. В ведомстве установили, насколько продукт безопасен для потребителей.

Первое исследование было проведено в 2017 году. Тогда в двух продуктах были обнаружены спорообразующие микроорганизмы. Повторная проверка показала, что производители учли все замечания и исправили их.

Крабовые палочки проверили на наличие патогенных микроорганизмов, в том числе, бактерий группы кишечной палочки и клостридий, токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк и другие), а также консервантов. Также эксперты выяснили, в каком продукте больше всего белка, но меньше крахмала, а также нет консервантов.

По итогу исследований два образца стали лидерами по содержанию белка (наличию рыбного фарша сурими), еще два показали самое небольшое содержание крахмала, консерванты - сорбиновая или бензойная кислоты, - заявлены в маркировке и выявлены в незначительных количествах только у двух торговых марок. Красителей, кроме кармина, в крабовых палочках не найдено, содержание соли - от 1,4% до 2,2%, ДНК сои обнаружено у одной торговой марки. Ничто из перечисленного не запрещено законом.

"По итогам исследования 2020 года все товары соответствуют обязательным требованиям законодательства, то есть безопасные и качественные", - отметили в Роскачестве.

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